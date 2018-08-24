Пятница, 24 Августа 2018 20:30

АрмИнфо. Признание Геноцида армян в Османской империи для канцлера Германии Ангелы Меркель не является юридическим вопросом. Об этом канцлер заявила на совместной с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пресс-конференции 24 августа в Ереване.

По словам Меркель, в Германии помнят ужасные события 1915г. в отношении армянского народа. Как напомнила она, Бундестаг в июне 2016 года принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи. "В соответствии с духом этой резолюции я сегодня побывала в Цицернакаберде. Мы осознаем, что в 1915 году произошли страшные события. Этот факт не должен быть предан забвению. Этот вопрос не является для меня юридическим", - указала Меркель.