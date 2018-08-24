Пятница, 24 Августа 2018 20:20

АрмИнфо. В Германии следили за событиями в Армении касательно бескровной смены власти. Об этом заявила 24-го августа канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Армении пресс- конференции. "Еревану исполняется 2800 лет. Армения - страна с богатой культурой и историей. Но также она открыта новому, будущему", - отметила Меркель.

По ее словам, она рада быть в Армении в период демократических преобразований. На сегодня, как указала канцлер, армяно-немецкие отношения находятся на высоком уровне и еще имеют потенциал роста в сферах экономики, образования, ИТ и науки. Как сообщила Меркель, она прибыла в Армению в сопровождении делегации экономического блока. Они, как ожидается, обсудят перспективы развития двусторонних экономических связей между Арменией и ФРГ.

Ангела Меркель выразила также удовлетворение подписанием рамочного соглашения между Арменией и ЕС. Германия, как отметила она, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в его реализацию.