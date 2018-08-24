Пятница, 24 Августа 2018 19:36

АрмИнфо. Первый визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению совпал с историческими для страны демократическими преобразованиями. Об этом 24 августа в Ереване на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в ходе встречи с канцлером ФРГ был обсужден широкий круг вопросов, касающихся как двусторонних отношений и отношений Армения - Европейский Союз, так и международной и региональной безопасности. "Рад констатировать, что по многим вопросам наши позиции совпадают, а это означает наличие огромного потенциала для роста", - отметил глава армянского правительства.

Как указал премьер-министр, по итогам визита Ангелы Меркель ожидается обогащение двусторонней повестки. Как подчеркнул Никол Пашинян, Германия на протяжении длительного периода времени продолжает оставаться одним из трех крупнейших торгово-экономических партнеров Армении. "Думаю, что госпожа канцлер успела почувствовать положительный настрой Армении к Германии и лично к ней самой", - сказал Никол Пашинян.