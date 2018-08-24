Пятница, 24 Августа 2018 18:48

АрмИнфо. 24 августа состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна с находящейся с официальным визитом в Ереване канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, Армен Саркисян, приветствуя возглавляемую Ангелой Меркель делегацию, выразил уверенность, что этот исторический визит откроет новые горизонты в развитии армяно-немецких отношений.

"Хочу с удовлетворением отметить, что армяно-немецкие отношения базируются на глубоком доверии и взаимопонимании. Германия является для Армении очень важным партнером, но наше сотрудничество дает возможность еще более его расширить в различных сферах. И, конечно, я не могу не выразить слова благодарности за признание Вашей страной Геноцида армян, и того политического содействия в процессе нашего сотрудничества с Европейским Союзом, поскольку отношения Армения- ЕС имеют крайне важное значение для нашей страны", - сказал Армен Саркисян.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую признательность за теплый прием."Дорогой господин Саркисян! Рада быть гостей в Вашей стране, рада нашей встрече. В прошлом году наши страны отмечали 25-летие установления дипломатических отношений, и мы сегодня уже можем сказать, что наши отношения положительные. Согласна с Вами в том, что наши отношения обладают неиспользованным потенциалом, который необходимо использовать как в политической и экономической, так и в научно-исследовательской сферах и сферах информационных технологий. Мы желаем оказать содействие Армении в реализации объявленных программ реформ, внимательно следим за изменениями и развитиями, которые ожидаются весной. Готовы продолжить сотрудничество на этом трудном, но важном пути", - отметила Ангела Меркель.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС, а также двусторонних отношений в различных сферах - культуре, образования, науки.

Отметим, что торговые отношения Германии с Арменией, Грузией и Азербайджаном в первой половине 2018 года динамично развивались. Объем торговли с тремя закавказскими республиками вырос на 17,1% и достиг 1,2 миллиарда евро, сообщил Восточный комитет немецкой экономики. Наиболее сильно - на 4%1 или до 171 миллиона евро вырос торговый оборот с Арменией. "Политические изменения, произошедшие в Ереване весной 2018 года, похоже, способствуют динамичному развитию экономики", - считают в Восточном комитете.