Пятница, 24 Августа 2018 17:56

АрмИнфо. Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Армении, посетила столичный Центр креативных технологий "Тумо".

Как сообщили АрмИнфо в Тумо, в рамках визите Меркель были продемонстрированы ряд проектов, в их числе роботостроительства и программирования. Меркель сопровождал министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

Центр обучает лиц в возрасте от 12 до 18 лет работе в IT-сфере с использованием современных технологий. "Тумо" изначально задумывался как центр послешкольного образования для подростков. Основателем центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян. Строительство центра началось в 2003 году и закончился в 2009-2010 годах. Торжественное открытие центра "Тумо" состоялось 14 августа 2011 года и сопровождалось концертом рок-музыкантов Сержа Танкяна и Dorians. За первые 5 лет существования центра в нём прошли обучение более 10 тысяч человек. В 2016 году центр креативных технологий "Тумо" оказался на первом месте рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом . В январе 2013 года, при поддержке Центрального банка Армении "Тумо" открыл программу обучения в Дилижане. В партнерстве со Всеарманским благотворительным союзом "Тумо" открыл филиал в Гюмри в мае 2015 года. В сентябре 2015 года был открыт филиал в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе.