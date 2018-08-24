Пятница, 24 Августа 2018 17:02

АрмИнфо. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил мне начать подготовку конституционных реформ, реформ Избирательного кодекса, а также заняться вопросами касающимися переходного правосудия", - заявил на своей станице в соцсети Facebook написал первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

Вице-премьер отметил, что в течение ближайшего месяца о нем, вероятно, начнут публиковаться "обличительные" статьи в независимых СМИ, а также нелицеприятные публикации со стороны аналитиков фейсбука. "Все это пройдет в рамках акции осень- зима "Никол Пашинян хороший, а его команда плохая", - подчеркнул Мирзоян.