Пятница, 24 Августа 2018 16:56

АрмИнфо. Террористическая угроза странам Центральной Азии, исходящая из Афганистана, усиливается, что связано с перемещением в эту страну иностранных боевиков из Сирии и Ирака. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами».

В. Воронков представил членам Совбеза ООН Седьмой доклад главы ООН Антониу Гутерриша об угрозе со стороны ИГИЛ (ДАИШ) международному миру и безопасности, а также усилиях ООН в поддержку государств-членов в противодействии этой угрозе.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, выступая на заседании, призвал консолидировать усилия на международном, региональном и национальном уровнях для борьбы с терроризмом. При этом приоритетной задачей он назвал предотвращение распространения терроризма и экстремизма среди молодежи. Он также выдвинул ряд конкретных предложений Казахстана. В их числе - принятие инициированного Главой государства Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма в качестве многостороннего политического обязательства государств-членов ООН, направленного на борьбу с этой угрозой. Кроме того, особый акцент был сделан на необходимость жесткого контроля и решительного пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.

Была подчеркнута важность усиления обмена биометрической информацией о террористах между региональными и международными базами данных для получения своевременных сведений о группах и отдельных лицах с деструктивными намерениями, а также пресечения террористических идей в интернете.

Постпред Казахстана также выразил необходимость обеспечения устойчивого экономического развития в странах с высокой степенью террористической угрозы наряду с созданием рабочих мест, в первую очередь, для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.

С докладами в ходе заседания СБ ООН, прошедшего под председательством Министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, также выступили исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, ведущий эксперт Международного центра изучения радикализации Джоана Кук и другие члены Совета Безопасности ООН.

Перед началом заседания члены Совета Безопасности и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш почтили минутой молчания память бывшего главы ООН Кофи Аннана, ушедшего из жизни 18 августа 2018 года.