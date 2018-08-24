Пятница, 24 Августа 2018 15:37

АрмИнфо. Делегация официальных лиц Калифорнии 4-13 сентября посетит Армению. Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, в состав делегации войдут чиновники и представители бизнеса. В рамках визита, организованного западным крылом Армянского национального комитета Америки, запланированы встречи с влиятельными политиками и представителями сектора ИТ Армении. Более того, для обсуждения сроков и целей визита представители АНКА 13 августа посетили Сакраменто. В состав делегации вошли мэр Глендейла Заре Синанян, член Сената штата Энтони Портантино, члены Ассамблеи Калифорнии

Отам Бурке, Эван Лоу. Энтони Портантино заявил, что рад второй раз побывать в Армении с АНКА, мэром города Глендейл и потрясающей группой высокотехнологичных бизнес-лидеров из Калифорнии. "Расширение экономических возможностей между Калифорнией и Арменией является важной целью, и высокотехнологичная промышленность имеет огромные перспективы. Это будет отличная поездка, и я благодарен АНКА за приглашение помочь Армении", - сказал сенатор Портантино.