Пятница, 24 Августа 2018 15:36

АрмИнфо. Родственникам погибших 1-го марта 2018 года лиц будет выдана компенсация. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат Национального Собрания Армении от фракции "Елк" Лена Назарян отметив, что

относительно данного вопроса разрабатывается законодательный пакет.

"Во время слушаний "О событиях произошедших 1-2 марта 2008 года", прошедших в этом году в Национальном Собрании Никол Пашинян заявил о том, что он разработает законодательный пакет, в котором всем родственникам жертв 1-2 марта будет выделена достойная компенсация. Никол Пашинян не успел этого сделать. Сегодня депутат парламента Ален Симонян и я ввели в оборот проект закона "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью людей в ходе событий 1 и 2 марта 2008 года в Ереване. Цель данного проекта восстановить справедливость, доверие к государственным институтам и установить общественную солидарность", - написала депутат.

Отметим, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля 2008 года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. До сих пор виновники преступления не понесли наказания.