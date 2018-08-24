Пятница, 24 Августа 2018 14:10

Туркменбаши, 24.08.18. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать международный водно-энергетический консорциум Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Его создание позволит обеспечить баланс между ирригацией и гидроэнергетикой при использовании водных ресурсов трансграничных рек», - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе заседания глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Также Президент РК отметил необходимость провести совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе действующих институтов фонда. По словам Главы государства, это позволит повысить качество работы МФСА, укрепит его потенциал и адаптирует организацию к современным реалиям.

«Настало время автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. Это обеспечит прозрачность использования воды странами и укрепит взаимодоверие», - сообщил Президент. Нурсултан Назарбаев также считает, что в рамках программ действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря необходимо делать упор на реализации региональных проектов. «Такой подход позволит существенно повысить результативность принимаемых нами мер, масштабировать положительный эффект сотрудничества», - пояснил Президент. Глава государства предложил рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета МФСА в одной из стран членов фонда. «Это положительно скажется на эффективности деятельности фонда, позволит избежать задержек в работе при его переезде из-за смены председательствующей стороны», - убежден Нурсултан Назарбаев.