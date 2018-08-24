Пятница, 24 Августа 2018 14:03

АрмИнфо. Начальник Военной полиции РА Артур Багдасарян принял представителей ВС США и Соединенного королевства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, цель встречи - провести экспертные обсуждения по таким вопросам, как предупреждение самоубийств в рядах ВС, модернизация деятельности "Горячей линии", развитие возможностей по оказанию психологической поддержки, обеспечение равных возможностей, укрепление прав человека и д.р.

Были достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем расширении и углублении взаимодействия.