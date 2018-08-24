Пятница, 24 Августа 2018 14:02

АрмИнфо. На территории Армении с 25 по 29 августа ожидается ясная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду. 25-26 августа температура воздуха поднимется на 2-3 градуса.

В Ереване с 25 по 29 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +30 до +36 градусов тепла.