Согласно сообщению Военной полиции, в результате разработки оперативной наводки выяснилось, на одном из опорных пунктов N-ой воинской части МО РА, с июня 2017 года по сей день со склада части каждый день выписывалось определенное количество дизельного горючего для готовки пищи для личного состава, хотя еда готовилась иным путем. "В вышеуказанный период было выписано и присвоено 1.640 литров дизельного горючего. По факту в Военной полиции готовятся материалы",

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