Пятница, 24 Августа 2018 14:01

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении на основании решения суда провел обыски в туристическом агентстве "Маратук".

Согласно информации пресс-службы КГД, в рамках уголовного дела для проведения обысков в компанию было направлено шесть сотрудников - следователи и представители Управления оперативного розыска. Сотрудники КГД, как сообщается, вошли внутрь, согласно установленному порядку представились и поинтересовались, где находится директор организации. Далее они представили директору турагентства решение суда о проведении обысков. Однако глава "Маратука" продемонстрировал ненадлежащее поведение, заявив, что не допустит проведения обысков в компании. В то же время, он высказал угрозы в адрес сотрудников КГД и заявил, что пригласит представителей средств массовой информации, попытавшись, тем самым, пытаясь воспрепятствовать реализации законных действий, осуществляемых на основании решения суда. "Сотрудники КГД, видя, что невозможно успокоить возмущенного директора и что ситуация еще больше усугубляется, для предотвращения дальнейших осложнений, пригласили сотрудников спецподразделения КГД, которые, разумеется, не были вооружены. Однако никаких действий с их стороны так и не было предпринято, поскольку ситуацию удалось нормализовать", - говорится в сообщении налогово- таможенного ведомства. Между тем, директор компании "Маратук" Зорик Варданян сообщил СМИ, что "сотрудники Следственного комитета КГД, вооруженные до зубов, ворвались в турагентство и без каких-либо причин провели обыски".