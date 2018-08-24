Пятница, 24 Августа 2018 13:57

АрмИнфо.В сети появилась копия официального письма главы Генерального штаба Армении Артака Давтяна адвокату Юрия Хачатурова Григору Бекмезяну на запрос о местонахождении Хачатурова во время нападения вооруженных сил Азербайджана на Арцах в апреле 2016 года.

"Г-н Бекмезян, в ответ на ваш запрос от 3 августа 2018 августа информирую вас, что 2 апреля 2016 года Юрий Хачатуров, занимавший тогда пост начальника ГШ ВС РА, получив сообщение о нападении противника - ВС Азербайджана, через 20-25 минут, около 03:10-03:15 часов явился на место службы и управлял ВС РА непосредственно со своего места управления. Сообщаю вам, что копии оригиналов данных документов не могу предоставить вам в виду того, что они содержат секретную информацию", - говорится в ответе Давтяна Бекмезяну.

Отметим, что после апрельской войны в обществе муссировалась информация, что якобы нынешний Генсек ОДКБ, Юрий Хачатуров, ранее занимающий пост начальника ГШ ВС РА, во время нападения ВС Азербайджана на Арцах пил виски в бильярдной и вовремя не явился на свой пост.