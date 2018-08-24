Пятница, 24 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. В ходе расширенного заседания политического совета партии "Оринац Еркир", состоявшегося 23 августа 2018 года, единогласно принято решение об участии партии в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, "Оринац Еркир" выступит под лозунгом: "Мы и наш Ереван". Кандидатом на должность мэра Еревана станет вице-председатель партии "Оринац Еркир" Мгер Шахгельдян.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября. Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").