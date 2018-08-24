Пятница, 24 Августа 2018 13:56

АрмИнфо. Для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду во время "протестного" захвата последними Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване 17 июля 2016-го года, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении. В частности, учитывая широкий общественный интерес к данному уголовному делу, следственный орган считает важным сообщить, что оно следователем ССС принято в производство 30-го мая 2018 года. "С учетом того, что заключения по назначенным до того судебно-медицинским экспертизам по делу полностью не раскрывают обстоятельства, имеющие важное значение для предварительного следствия по данному уголовному делу, 27-го июня 2018 года была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой ожидается получить в середине сентября с.г." - говорится в сообщении ССС. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, что Артур Саркисян 26-го июля во время кризиса "Сасна Црер" в Ереване прорвал на своем автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам, взявшим полк патрульной службы. Власти решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить их сдаться. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья. Саркисян страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был вновь арестован по причине "нарушения условий исполнения меры пресечения". После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца.