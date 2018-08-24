Пятница, 24 Августа 2018 13:54

АрмИнфо. Министр юстиции Артак Зейналян и посол США в Армении Ричард Миллс 23 августа посетили уголовно-исправительное учреждение "Абовян", где ознакомились с условиями содержания заключенных женщин, а также с программами по профессиональной подготовке и реабилитации

осуществляемых в пенитенциарном заведении при поддержке США. Как сообщает пресс-служба Минюста, министр и посол в сопровождении главы пенитенциарного заведения "Абовян" посетили столовую УИУ, спортзал, медицинскую часть.

Министр представил послу Миллсу пилотную программу видеозвонков, осуществляемую при содействии "Красного креста", которой пользуются люди, у которых нет возможностей видеться с близкими родственниками, а также заключенные иностранные граждане. Видеозвонки можно осуществлять два раза месяц, и разговаривать до 20 минут. Министр юстиции отметил важность реализации работ по улучшению условий в УИУ и по обеспечению заключенных занятостью. В этом контексте, Зейналян высоко оценил программы, осуществляемые зарубежными партнерами и общественными организациями, направленные на решение данных вопросов. Министр подчеркнул, что государственная политика в отношении людей, имеющих проблемы с законом изменилась, впредь пенитенциарная система будет преобразована в регенеративную систему правосудия. "Условия в пенитенциарных заведениях в Армении далеки от наших ожиданий, однако правительство настроено улучшить условия содержания граждан в УИУ", - заявил министр.

В свою очередь, посол Ричард Миллс отметил, что сохранение психического и физического здоровья заключенных крайне важно для их дальнейшей интеграции в общество, и программы профессионального обучения и реабилитации являются отличным примером того, что подобные программы могут быть задействованы в других УИУ республики. "Я рад видеть успешные результаты сотрудничества между нашими странами в в реформировании пенитенциарной системы Армении", - отметил посол.