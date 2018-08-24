Пятница, 24 Августа 2018 13:54

АрмИнфо. В полиции Армении рассказали о сроках подачи заявлений для участия в выборах в столичный Совет старейшин Еревана.

"Согласно 8 пункту графика подготовки и проведения 23 августа внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана, партии и союзы смогут представить документы до 18:00 часов 29 августа. Для надлежащего обеспечения процесса выдачи справки о регистрации в государственном регистре, требующаяся для регистрации в ЦИК, по указанию начальника Полиции РА, паспортно-визовая служба, в выходные дни (25-26 августа) будет дежурить с 10:00 до 15:00 часов", - говорится в заявлении полиции РА.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана, намеченные на 23 августа будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"), глава партии Наследие Раффи Ованнисня. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.