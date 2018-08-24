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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа поздравил президента Украины Петра Порошенко по случаю национального праздника - Дня Независимости Украины.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в послании армянского премьера, в частности, говорится о том, что вековые связи двух народов являются крепкой основой для армяно-украинского межгосударственного сотрудничества. Никол Пашинян отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений, реализации совместных перспективных программ в гуманитарных и экономических сферах.
Глава армянского правительства выразил уверенность, что совместные усилия окажут содействие полноценному раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия во имя благосостояния граждан двух стран и развития государств.
Отметим, что сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-ю годовщину Независимости.
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Арарату Мирзояну начать подготовку конституционных реформ
|Делегация официальных лиц Калифорнии 4-13 сентября посетит Армению
|Лена Назарян: Родственники жертв 1-го марта получат достойную компенсацию
|Канцлер Германии посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд
|Борт канцлера Германии совершил посадку в аэропорту "Звартноц"
|Начальник Военной полиции Армении провел переговоры с представителями ВС США и Соединенного королевства
|С 25 по 26 августа температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|Военная полиция МО Армении раскрыла факт присвоения 1.640 литров горючего
|КГД: обыски в туристическом агентстве "Маратук" были проведены на основании решения суда - директор компании отреагировал неадекватно
|В УИУ "Нубарашен" скончался обвиняемый в убийстве заключенный
|Глава ГШ ВС: 2 апреля 2016 года через 20-25 минут после сообщения о нападении Азербайджана на Арцах Юрий Хачатуров находился на своем посту
|Партия "Оринац Еркир" на пост мэра Еревана выдвинет кандидатуру Мгера Шахгельдяна
|Специальная следственная служба Армении обратилась к обстоятельствам смерти "доставщика еды" Артура Саркисяна
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное проблемам села Атерк Мартакертского района
|Президент Арцаха принял представителя Бюро АРФ <Дашнакцутюн
|Министр юстиции и посол США в Армении посетили УИУ "Абовян"
|В связи с предстоящими выборами в столичный Совет старейшин паспортно-визовая служба будет работать и в выходные дни
|Никол Пашинян поздравил Петра Порошенко с Днем Независимости Украины
|Греческий Христос спас гражданина Армении и его супругу, пять дней без еды и воды дрейфовавших в Черном море
|Сегодня Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Армению
|Начальник полиции Еревана покинул занимаемую должность
|Умер основатель первого и единственного независимого информационного агентства Беларуси Алесь Липай
|В авиабазу Эребуни в Армении прибыло 25 выпускников из военных учебных заведений России
|Пашинян: проведение саммита Франкофонии - большая честь для Армении
|Адвокаты 2-го президента Армении Роберта Кочаряна готовят кассационную жалобу
|Министр обороны Армении провел переговоры с исполнительным директором "Тумо"
|Захарова: Москва, в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, продолжает усилия по урегулированию карабахского конфликта
|Масис Майлян наперекор Азербайджану вновь пригласил Альберта Вайлера в Арцах
|Комитет государственных доходов Армении и Министерство финансов Арцаха подписали соглашение о сотрудничестве
|Наира Зограбян и консул Норвегии обсудили отношения между Арменией и ЕС
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги амнистии накопленных штрафов-пени
|В Ереване находятся представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства
|Армянские налогоплательщики продолжат оплачивать расходы офиса Роберта Кочаряна
|АРФД Ливана готова оказать содействие правительству Армении
|В Армении наблюдается активность коклюша
|Ара Баблоян и председатель Сената Чехии обсудили перспективы сотрудничества
|Сефилян: В новом парламенте должны быть патриоты, которые смогут вывести страну из глубоко кризиса
|Пашинян проводил первую группу войск полиции на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
|Глава Минсельхоза Армении о готовности кабмина пойти на дополнительный попуск воды из озера Севан: Позвольте не отвечать на этот вопрос
|Степан Сафарян: Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван придаст армяно- немецким отношениям новый импульс
|Российские вертолетчики в рамках тактических учений отрабатывают навыки уничтожения условного противника
|Премьер: Если в Армении действительно имеется водная мафия, она должна в кратчайшие сроки капитулировать
|В Армении будет создана новая партия - "Сасна црер"
|Разменная монета или зачем Азербайджану ОДКБ
|В ЗАО <Армения - Международные аэропорты> опровергают: У Роберта Кочаряна нет и никогда не было доли в аэропорту <Звартноц>
|Главы МИД Руанды и Габона посетили Цицернакаберд
|DW: В ходе визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлеру Германии придется балансировать между интересами и ценностями
|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 23 августа
|Манэ Тандилян предлагает реформировать накопительную пенсионную систему в контексте решения демографических задач
|Мане Тандилян: В Армении не будет граждан, пенсии которых не хватает даже на продовольственную корзину
|Зограб Мнацаканян посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в связи с кончиной Кофи Аннана
|Тандилян: Планируем с 1 октября выплачивать пособие в размере 150 тыс за рождение второго ребенка
|В Армении по утрам временно будет отключаться трансляция цифровых телеканалов
|Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения"
|Министр образования и науки Армении недоумевает ажиотажем, сложившимся вокруг армяно-китайской школы
|Премьер: Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем
|Премьер-министр Армении: К любой критике необходимо подходить конструктивно
|Пашинян: В Армении никто не подвергается давлениям
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