Пятница, 24 Августа 2018 13:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа поздравил президента Украины Петра Порошенко по случаю национального праздника - Дня Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в послании армянского премьера, в частности, говорится о том, что вековые связи двух народов являются крепкой основой для армяно-украинского межгосударственного сотрудничества. Никол Пашинян отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений, реализации совместных перспективных программ в гуманитарных и экономических сферах.

Глава армянского правительства выразил уверенность, что совместные усилия окажут содействие полноценному раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия во имя благосостояния граждан двух стран и развития государств.

Отметим, что сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-ю годовщину Независимости.