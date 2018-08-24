Пятница, 24 Августа 2018 13:52

АрмИнфо.Греческий танкер "Крити Рок", капитана которого зовут Христос Константинидис спас супружескую пару, которая пять дней без еды и воды дрейфовала в Черном море.

Как сообщает новороссийское издание "Наша газета", гражданка России Надежда Ачапкина и ее супруг - гражданин Армении Михаил Алавердян

купили резиновую лодку и отправились на рыбалку в районе Мысхако. По их словам, сначала море было очень спокойным, однако позже поднялся сильный ветер, и их лодку постепенно начало уносить. "После неудачных попыток грести к берегу и призвать на помощь мы потеряли одно весло, и в итоге в течение нескольких дней нашу лодку швыряло в море. Ночью махали фонариком, днем - руками и шортами. Один танкер даже пустил ракету в нашу сторону, но почему-то спустя полчаса снялся с якоря и ушел", - вспоминает Ачапкина.

Как сообщила женщина, ни одно судно не останавливалось возле них, а на третий день начался шторм. "Волны были высотой в несколько метров. Ночью было страшно, когда просыпаешься от того, что тебя очень сильно качает", - рассказала пострадавшая.

На пятый день пару из Новосибирска спасли. Их заметил греческий танкер "Крити Рок", капитана которого зовут Христос Константинидис. Он предоставил супругам каюту, а также необходимые одежду, обувь и средства гигиены.