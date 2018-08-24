Пятница, 24 Августа 2018 12:36

Туркменбаши, 24.08.18. АрмИнфо. Регулярные встречи на высшем уровне ярко свидетельствуют о заинтересованности Казахстана и Туркменистана в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Как передает 24 августа МИА «Казинформ» со ссылкой на Аккорду, об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, приветствуя главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Казахстана подчеркнул, что сегодняшнее заседание по проблеме Аральского моря имеет очень важное значение. «Мы обсудим вопросы, касающиеся бассейна двух рек - Амударьи и Сырдарьи, где расположены наши государства. Эти реки даруют жизнь нашим детям и внукам. Очень важно вместе обсуждать данные проблемы», - сказал Президент Казахстана. Глава государства подчеркнул своевременность проведения саммита в Туркменистане, напомнив, что предыдущий саммит МФСА состоялся в 2009 году. «Я внимательно наблюдаю за развитием братского Туркменистана и желаю туркменскому народу всего самого доброго», - заключил Президент Казахстана.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал Нурсултана Назарбаева и поблагодарил за принятие приглашения участвовать в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. «Уважаемый Нурсултан Абишевич, рад приветствовать Вас в Туркменистане на берегу Каспийского моря, соединяющего наши братские страны», - обратился к Главе государства Президент Туркменистана. Г. Бердымухамедов также поздравил Президента Казахстана с успешным проведением V саммита каспийских государств и подписанием исторического документа - Конвенции Каспийского моря. Главы государств рассмотрели вопросы реализации Дорожной карты, развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, а также вопросы региональной безопасности. В завершение Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Нурсултана Назарбаева, а в его лице и весь народ Казахстана с праздником Курбан айт.-