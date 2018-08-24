Пятница, 24 Августа 2018 12:10

АрмИнфо.Начальник полиции Еревана, полковник Артак Погосян покинул занимаемую должность.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян, соответствующий приказ подписал начальник полиции Армении Валерий Осипян. Джаноян сказал, что не обладает информацией о причинах отстранения Погосяна от занимаемой должности, лишь констатировав, что в полиции кадровая политика часто меняется.

При этом он добавил, что пока неизвестно кто займет место Погосяна.

Артак Погосян возглавил полицию Еревана 22 июня.