Четверг, 23 Августа 2018 21:09

АрмИнфо. Сегодня в больнице на 52-ом году жизни скончался известный в Беларуси журналист, поэт, основатель и бессменный руководитель первого и единственного в Беларуси независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай.

«Алесь был человеком несгибаемых принципов и крепкой воли к свободе и независимости и при этом чрезвычайно добрым, доверчивым и отзывчивым человеком, - вспоминает хорошо знавший и друживший с ним гендиректор ИА АрмИнфо Эммануил Мкртчян. - Весть о кончине Алеся стала шоком, так как энергия, переполняющая его, казалась неиссякаемой и вечной, энергия, присущая человеку, искренне желающего своей родной Беларуси самостийности и процветания».

Как пишут беларуские СМИ, Лепай еще в 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лірнік", а в конце 1980-х годов стал участником общества молодых литераторов "Тутэйшыя". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радыё Свабода" в Беларуси.

В 1991 году Алесь организовал первое в Беларуси независимое информационное агентство. Кроме того, в 1996—1998 годах был вице-президентом Белорусской ассоциации журналистов.

В 2004 году БелаПАН был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», а в 2006-м агентство и его интернет-издание Naviny.by получили «Премию Рунета» среди сайтов вне доменной зоны RU.«Как раз в это время в Москве я познакомился с ведущим корреспондентом БелаПАН Юрием Широким, которого тоже уже нет с нами. Юра, после своей смерти, «успел» передать мне «эстафетную палочку» дружбы со многими своими друзьями и коллегами, среди которых был и Алесь. Земля Беларуси воистину богата на друзей и людей - искренних и честных», - подчеркнул Мкртчян.

Агентство «АрмИнфо» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Алеся Липая, всему коллективу дружеского БелаПАНа.