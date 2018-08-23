Четверг, 23 Августа 2018 20:23

АрмИнфо. На российскую авиационную военную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении, прибыло 25 выпускников из различных военных учебных заведений России. В текущем году прибыло на вакантные должности 11 младших офицеров и 14 прапорщиков - от техника до летчика истребителя.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, прибывшие прапорщики и офицеры проходят адаптацию к высокогорным условиям местности, знакомятся с историей, культурой и традициями соединения и региона. Командование воинской части оказывает им помощь в становлении.

Организовано решение социальных вопросов по трудоустройству членов их семей, предоставлению служебного жилья и мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

В октябре текущего года молодые прапорщики и лейтенанты, приняв под командование свои подразделения, учебно-тренировочную и материально­техническую базу, вооружение, военную и авиационную технику, будут участвовать в совместных базовых тактических учениях с боевой стрельбой из штатного вооружения вместе с военнослужащими Минобороны Армении.