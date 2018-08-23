Четверг, 23 Августа 2018 19:47

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23-го августа встретился с главой внешнеполитического ведомства Руанды Луиз Мушикивабо. Ее в качестве представителя Африканского союза сопровождал министр иностранных дел Габона, министр Франкофонии и региональной интеграции Режи Имонгол. Пашинян подчеркнул важность визита глав МИД двух африканских стран в Армению.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер отметил, что визит столь высокопоставленной делегации является хорошей возможностью для обсуждения вопросов предстоящего саммита Франкофонии, который пройдет в октябре с.г. в Ереване. По его словам, проведение данного мероприятия - большая честь для Армении. Обоюдно была подчеркнута возможность развития отношений Армении с африканскими странами.

Глава МИД Руанды заявила, что впечатлена Арменией. По ее словам, пришло время для придания нового импульса двусторонним связам. Как указала министр, они внимательно следят за деятельностью главы армянского правительства.

Отметим, что ранее главы МИД Руанды и Габона посетили мемориальный

комплекс жертв Геноцида армян Цицернакаберд, и отдали дань уважения

памяти святых мучеников. Они также оставили записи в Памятной книге

музея-института Геноцида армян.

Напомним, что 17-й Саммит Франкофонии пройдет в Ереване 11-12 октября. В целом планируется визит представителей более 80 стран, многие делегации будут представлены на высшем уровне. За три дня до начала двухдневного Саммита состоится форум министров иностранных дел, на котором также будет проведено заседание Постоянного совета. Также, ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен экономический форум, в котором примут участие около 350 компаний и предприятий из франкоязычных стран. В рамках форума пройдут церемонии заключения меморандумов о сотрудничестве. Для освещения мероприятий в рамках Саммита в Армению прибудут сотни журналистов из франкоязычных стран. Слоган саммита - "Жить вместе".