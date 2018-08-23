Четверг, 23 Августа 2018 18:42

АрмИнфо.В ближайшие дни адвокаты 2-го президента Армении Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. По словам одного из адвокатов отставного президента- Айка Алумяна, 13-го августа Апелляционный суд принял решение об освобождении Кочаряна из-под стражи учитывая лишь одно из 3-х представленных ими обоснований.

Ранее, 1-го августа адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна представили в Апелляционный суд заявление об обжаловании решения суда первой инстанции об аресте. В ходе судебного заседания апелляционная инстанция должна была рассмотреть два ходатайства: первое - об отмене решения суда первой инстанции и освобождении Роберта Кочаряна, второе - ходатайство адвоката Айка Алумяна - о замене ареста на освобождение под залог. Однако суд освободил Кочаряна учитывая иммунитет экс-президента страны.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами об изменении меры пресечения Кочаряну, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста отставного президента, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. Тем не менее, 13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции ссылаясь на конституционную норму о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). Генпрокуратура Армении 20-го августа в Кассационном суде подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, которая 21-го августа была принята к рассмотрению Кассационным судом. Между тем, по словам главы ССС Сасуна Хачатряна, если вдруг кассационная инстанция решит, что Роберт Кочарян не подлежит уголовному преследованию с учетом его президентского статуса, что, по словам, абсурдно, поскольку человек не может иметь абсолютную неприкосновенность в связи с занимаемой им должностью, рассмотрение вопроса перейдет на следующий уровень - в Конституционный суд. На что один из адвокатов Роберта Кочаряна - Айк Алумян, заявил, что, если Кассационный суд Армении примет решение о повторном аресте 2-го президента - они обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).