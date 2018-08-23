Четверг, 23 Августа 2018 18:19

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с представителями Центра креативных технологий "Тумо", во главе с исполнительным директором центра Мари Лу.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО, на встрече обсуждались вопросы, связанные с перспективами проекта "Тумо-армия", были намечены дальнейшие пути взаимодействия.

Центр обучает лиц в возрасте от 12 до 18 лет работе в IT-сфере с использованием современных технологий. <Тумо> изначально задумывался как центр послешкольного образования для подростков. Основателем центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян. Строительство центра началось в 2003 году и закончился в 2009-2010 годах. Торжественное открытие центра <Тумо> состоялось 14 августа 2011 года и сопровождалось концертом рок-музыкантов Сержа Танкяна и Dorians. За первые 5 лет существования центра в нём прошли обучение более 10 тысяч человек. В 2016 году центр креативных технологий <Тумо> оказался на первом месте рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом . В январе 2013 года, при поддержке Центрального банка Армении <Тумо> открыл программу обучения в Дилижане. В партнерстве со Всеарманским благотворительным союзом <Тумо> открыл филиал в Гюмри в мае 2015 года. В сентябре 2015 года был открыт филиал в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе.