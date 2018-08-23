Четверг, 23 Августа 2018 17:48

АрмИнфо.Москва, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, продолжает усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом 23 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На уточнение, планируется ли в течение этого года организовать в России встречу посредников со сторонами карабахского конфликта, с учетом того, что уже более 1,5 лет подобные встречи не проводились на российской территории, хоть Москва и является стратегическим партнером и союзником Ереван и Баку, Захарова сказала: "Если подобная встреча будет, мы сообщим об этом заранее. Хочу сказать, что мы продолжаем свои посреднические усилия. Мы поддерживаем контакты со сторонами в разных форматах".