Четверг, 23 Августа 2018 17:45

АрмИнфо. Составляемый в МИД Азербайджана "черный список" иностранных граждан, посетивших Арцах, грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации, а также является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха, распространенном связи с запретом Азербайджана на въезд в страну депутата Бундестага Германии Альберта Вайлера.

В сообщении, поступившем в АрмИнфо, в частности, отмечается: "Считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана и полагаем, что, если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло. Наступило время для выработки международных механизмов сдерживания Азербайджана от деструктивных шагов. В этой связи, министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах в любое удобное для него время для обсуждения вопросов сотрудничества с парламентской группой "Германия-Южный Кавказ" Бундестага Германии. Убеждены, что визиты парламентариев и других официальных лиц в Арцах, вопреки "черному списку" Баку, станут важным сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения региональных проблем".

Напомним, что власти Азербайджана запретили въезд в страну депутата от партии "Христианско-демократический союз" Альберта Вайлера, который был включен в "черный список" МИД Германии за посещение Нагорного Карабаха. Вайлер включен в состав делегации канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла с региональным визитом на Южный Кавказ.