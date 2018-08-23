Четверг, 23 Августа 2018 17:41

АрмИнфо.23 августа в Ереване состоялась встреча руководителей Комитета государственных доходов РА и Министерства финансов Арцаха.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, в ходе встречи обсуждались направления и перспективы сотрудничества полномочных структур двух армянских республики в налоговом и таможенном администрировании. Тесное сотрудничество ведомств двух государств имеет долгую историю в вопросе гармонизации и динамичного развития администрирования государственных доходов, роста доходов государственных бюджетов и защите законопослушных прав налогоплательщиков. Глава КГД Давид Ананян подтвердил готовность Комитета и в дальнейшем расширять сотрудничество между двумя ведомствами.

По завершении встречи Давид Ананян и министр финансов Арцаха Артур Арутюнян подписали соглашение о сотрудничестве и взаимном содействии. Документ направлен на реализацию в2018- 2020 годах программы многочисленных мероприятий в таких сферах, как обмен опытом, знаниями, информацией. Стороны подчеркнули, что в ближайшие годы взаимодействие между ведомствами Армении и Арцаха будет эффективно продолжаться.