Четверг, 23 Августа 2018 17:40

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Национального Собрания РА Наира Зограбян 23 августа приняла консула Норвегии в Армении Тимоти Стрейта.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Наира Зограбян представила консулу сложившуюся в Армении политическую ситуацию. Стороны коснулись внешних и внутренних вызовов, а также политических и экономических проблем, которые сложились в Армении за последнее время.

В ходе встречи собеседники коснулись отношений между Арменией и Европейским Союзом. Наира Зограбян, подчеркнув важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, сочла крайне важным ратификацию документа всеми странами членами ЕС до выборов в Европарламент 2019 года, так как в документе есть положения, применение которых требует полной и окончательной ратификации соглашения.

Стороны отметили важность европейской повести, отметив, что и Армения, и Евросоюз должны прикладывать больше усилий, с тем, чтобы совместно реализовать эту повестку.