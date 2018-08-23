Четверг, 23 Августа 2018 17:39

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги стартовавшей с 1 августа амнистии накопленных по безнадежным кредитам штрафов и пени. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в течение порядка 10 дней было прощено штрафов и пени на сумму свыше 188 млн. драмов по 433 кредитным обязательствам. Под амнистию подпадают накопленные штрафы и пени по кредитам классифицированным на 31 мая с.г. как безнадежные.

<На данный момент ожидается резкий рост объема амнистированных штрафов и пени, что обусловлено предложенными банком беспрецедентно выгодными условиями рефинансирования агрокредитов>, - отмечено в сообщении.

Согласно источнику, Банк прощает накопленные штрафы и пени по безнадежным кредитам, если заемщик обязался единовременно погасить оставшуюся сумму задолженности, или выплатить только процентную задолженность и компенсировать судебные расходы. А именно: клиент обязуется в течение 1 года погасить без процентов оставшуюся сумму задолженности; или клиенту на условиях рефинансирования выдается кредит со сроком погашения до 4 лет (тарифы представлены в таблице).

Процесс амнистии штрафов и пени продолжится до 31 декабря 2018 года. Все заемщики, которые желают воспользоваться этой возможностью должны посетить обслуживающий их филиал Банка, более детально ознакомиться с процессом амнистии и представить соответствующую заявку.

Условия рефинансирования

Виды/условия Агрокредиты Ломбардные агрокредиты Потребкредиты Срок погашения 12-48 месяцев 12-48 месяцев 12-48 месяцев Процентная ставка AMD - 13,9% USD - 10,9% AMD - 18% USD - 14% AMD - 17% Комиссия Нет Нет Нет Страхование Не требуется Не требуется Не требуется

Виды/условия Ломбардные кредиты Ипотечные кредиты на ремонт недвижимости Ипотечные кредиты на покупку недвижимости Срок погашения 12-24 месяцев 12-48 месяцев 12-48 месяцев Процентная ставка AMD - 18% AMD - 16% USD - 15% AMD - 13% USD - 11% Комиссия Нет Нет Нет Страхование Не требуется Не требуется Не требуется

Отметим, что 2 июля 2018г. в правительстве РА состоялось совещание премьера с банкирами на предмет практического решения вопроса уступок штрафов и пени по просроченным кредитам. Примечательно, что в тот же день первым приступил к амнистии накопленных штрафов-пени лидер по агрокредитам - ACBA-Credit Agricole Bank, на долю которого приходится свыше 48% суммарных агрокредитов или 84 млрд драмов (35% портфеля банка). Этот банк, в основном специализирующийся на кредитовании агросектора, обеспечил в этом портфеле полугодовой рост стандартной группы на 18% параллельно с сокращением рискованных групп, причем последнее, исходя из существенного роста прибыли, свидетельствует именно о возврате проблемных кредитов в категорию работающих.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.