АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги стартовавшей с 1 августа амнистии накопленных по безнадежным кредитам штрафов и пени. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в течение порядка 10 дней было прощено штрафов и пени на сумму свыше 188 млн. драмов по 433 кредитным обязательствам. Под амнистию подпадают накопленные штрафы и пени по кредитам классифицированным на 31 мая с.г. как безнадежные.
<На данный момент ожидается резкий рост объема амнистированных штрафов и пени, что обусловлено предложенными банком беспрецедентно выгодными условиями рефинансирования агрокредитов>, - отмечено в сообщении.
Согласно источнику, Банк прощает накопленные штрафы и пени по безнадежным кредитам, если заемщик обязался единовременно погасить оставшуюся сумму задолженности, или выплатить только процентную задолженность и компенсировать судебные расходы. А именно: клиент обязуется в течение 1 года погасить без процентов оставшуюся сумму задолженности; или клиенту на условиях рефинансирования выдается кредит со сроком погашения до 4 лет (тарифы представлены в таблице).
Процесс амнистии штрафов и пени продолжится до 31 декабря 2018 года. Все заемщики, которые желают воспользоваться этой возможностью должны посетить обслуживающий их филиал Банка, более детально ознакомиться с процессом амнистии и представить соответствующую заявку.
Условия рефинансирования
|
Виды/условия
|
Агрокредиты
|
Ломбардные агрокредиты
|
Потребкредиты
|
Срок погашения
|
12-48 месяцев
|
12-48 месяцев
|
12-48 месяцев
|
Процентная ставка
|
AMD - 13,9%
USD - 10,9%
|
AMD - 18%
USD - 14%
|
AMD - 17%
|
Комиссия
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Страхование
|
Не требуется
|
Не требуется
|
Не требуется
|
Виды/условия
|
Ломбардные кредиты
|
Ипотечные кредиты на ремонт недвижимости
|
Ипотечные кредиты на покупку недвижимости
|
Срок погашения
|
12-24 месяцев
|
12-48 месяцев
|
12-48 месяцев
|
Процентная ставка
|
AMD - 18%
|
AMD - 16%
USD - 15%
|
AMD - 13%
USD - 11%
|
Комиссия
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Страхование
|
Не требуется
|
Не требуется
|
Не требуется
Отметим, что 2 июля 2018г. в правительстве РА состоялось совещание премьера с банкирами на предмет практического решения вопроса уступок штрафов и пени по просроченным кредитам. Примечательно, что в тот же день первым приступил к амнистии накопленных штрафов-пени лидер по агрокредитам - ACBA-Credit Agricole Bank, на долю которого приходится свыше 48% суммарных агрокредитов или 84 млрд драмов (35% портфеля банка). Этот банк, в основном специализирующийся на кредитовании агросектора, обеспечил в этом портфеле полугодовой рост стандартной группы на 18% параллельно с сокращением рискованных групп, причем последнее, исходя из существенного роста прибыли, свидетельствует именно о возврате проблемных кредитов в категорию работающих.
Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.