Четверг, 23 Августа 2018 17:31

АрмИнфо. В Ереване находятся представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства.

Как сообщили АрмИнфо пресс-службе МО РА , делегации двух стран будут находиться в Армении с 20-24 августа. Они прибыли в Ереван по приглашению центра по правам человека и этики МО РА. Цель визита - провести экспертные обсуждения по таким вопросам, как предупреждение самоубийств в рядах ВС, модернизация деятельности "Горячей линии", развитие возможностей по оказанию психологической поддержки, обеспечение равных возможностей, укрепление прав человека. С делегацией встретился начальник центра по правам человека и этике Алик Аветисян.

В рамках визита, эксперты посетили Ереванский гарнизонный госпиталь и военную полицию Минобороны. Были достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем расширении и углублении взаимодействия.