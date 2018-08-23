Четверг, 23 Августа 2018 17:30

АрмИнфо. Правительство Армении на 5 лет продлило срок решения от 22-го мая 2008 года об обеспечении обвиняемого в свержении конституционного строя 2-го президента Армении Роберта Кочаряна офисом и имуществом. Проект решения по этому вопросу был включен 23 августа в повестку дня правительства, среди так называемых "не докладываемых" вопросов.

В справке-обосновании к документу, в частности, сказано, что слова о праве бывшего президента Роберта Кочаряна безвозмездного пользования <сроком на 10 лет> офисом и имуществом в городе Ереване заменяются словами <сроком на 15 лет>.

В проекте решения от 2008 года говорится о том, что между Республикой Армения и ООО <Эребуни-Плаза> заключается договор о субаренде офисной площади в размере 374.1 кв м, данная площадь и офисное оборудование на сумму в 17 586 280 драмов переданы в безвозмездное пользование Роберту Кочаряну, до 13.08.2018.

Кроме того, правительство Армении ежегодно выделяло на арендную плату сумму в размере 2000,0 тысяч драмов. В результате переговоров с ООО <Эребуни-Плаза>, как говорится в проекте решения, достигнута предварительная договоренность о продлении договора на 5 лет на тех же условиях.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами об изменении меры пресечения Кочаряну, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста отставного президента, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. Тем не менее, 13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции ссылаясь на конституционную норму о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). Генпрокуратура Армении 20-го августа в Кассационном суде подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста. По словам главы ССС Сасуна Хачатряна, если вдруг Кассационный суд решит, что Роберт Кочарян не подлежит уголовному преследованию с учетом его президентского статуса, что, по словам, абсурдно, поскольку человек не может иметь абсолютную неприкосновенность в связи с занимаемой им должностью, рассмотрение вопроса перейдет на следующий уровень - в Конституционный суд. На что один из адвокатов Роберта Кочаряна - Айк Алумян, заявил, что если Кассационный суд Армении примет решение о повторном аресте 2-го президента - они обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).