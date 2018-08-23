Четверг, 23 Августа 2018 17:29

АрмИнфо. 22 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию Центрального комитета партии АРФ "Дашнакцутюн" Ливана во главе с депутатом парламента Ливана Акопом Багратуни. В составе делегации – министр туризма Ливана Аветис Китанян, член ЦК АРФД Ливана Раффи Ашкарян.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи обсуждались итоги бархатной революции, ожидание общественности, а также вопросы, связанные с атмосферой, сложившейся после революции в диаспоре, и, в частности, в ливанской диаспоре.

Премьер-министр, приветствуя членов делегации ЦК АРФД Ливана, подчеркнул важность непрерывности диалога и единства политических сил во имя достижения идей революции. Премьер отметил участие и поддержку представителей ливанской диаспоры в революционном движении в Армении.

Члены делегации Ливанского ЦК АРФД заявили о своей готовности внести свой вклад в успех бархатной революции. Они выразили поддержку премьер-министру Николу Пашиняну и правительству Армении за видение дальнейшего развития новой Армении. На встрече была подчеркнута необходимость поддержания духа национального единства и сотрудничества во имя будущего страны.