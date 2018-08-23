Четверг, 23 Августа 2018 17:26

АрмИнфо.В этом году в Армении наблюдается активность коклюша. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, для коклюша типична активность раз в 3-4 года. Последний раз активность этой болезни наблюдалась в 2013-2014 годах. Регулярная активизация болезни обусловлена поздней вакцинацией, отказа от вакцинации, а также активной мобильностью населения.

В этом году было зарегистрировано 118 случаев коклюша. 81% пациентов не проходили вакцинацию или прошли неполный курс. По сравнению с

аналогичным периодом 2017 года, в 2018 году число заболевших коклюшем увеличилось примерно в 3 раза. Причем, в текущем году

зафиксирован один случай летального исхода - скончался двухмесячный ребенок.

Коклюш - тяжелое инфекционное заболевание преимущественно детского возраста со специфической клинической картиной и симптоматикой. Особенности симптомов коклюша обусловлены нарушениями дыхательной функции и поражением слизистых оболочек дыхательных путей в процессе развития болезни. Также характерны осложнения, приводящие к пневмонии, бронхиту, энцефалиту (повреждение головного мозга), которые могут вызвать инвалидность у детей. Министерство здравоохранения предупреждает, что единственным и эффективным способом предотвратить болезнь и осложнения является своевременное прохождение полного курса вакцинации.