Четверг, 23 Августа 2018 17:23

АрмИнфо.В ходе своего официального визита в Чехию 22 августа председатель Парламента Армении Ара Баблоян встретился с председателем Сената Чешской Республики Миланом Штехом.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи Баблоян отметил, что Ереван придает большое значение развитию своих отношений с Чехией, которая является одним из важнейших партнеров Армении в Европе.

Председатель Национального Собрания также указал на важность сотрудничества делегаций двух стран в международных парламентских структурах, заметив, что армянская сторона надеется на углубление данного сотрудничества.

Коснувшись двухсторонних межпарламентских отношений, Ара Баблоян приветствовал создание новой группы дружбы в Парламенте Чехии отметив, что группы дружбы играют большую роль в развитии отношений между двумя странами.

Глава НС Армении выразил благодарность Палате депутатов Чехии за признание Геноцида Армян и других преступлений против человечности в 2017 году, выражая надежду на то, что верхняя палата Парламента, по примеру Палаты депутатов, также признает Геноцид армян.

Коснувшись событий в Армении, Баблоян заверил чешского коллегу в том, что произошедшие события никак не отразятся на отношениях между Арменией и Чехией. Председатель Парламента отметил, что передача власти в Армении произошла без потрясений. В этом контексте Баблоян призвал международных партнеров продолжать оказывать содействие РА.

В ходе своей беседы с Миланом Штехом Баблоян подчеркнул, что в Армении видят решение нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь председатель Сената Чехии Милан Штех представил внутриполитическую ситуации в Чехии, подчеркнув, что, несмотря на некоторые противоречия, недавно чешское правительство получило вотум доверия. По словам Штеха, для чешской стороны очевидно желание Армении углубить двухсторонние отношения с Чехией.

Председатель Сената Чехии подтвердил, что внутриполитические перестановки в Чехии никоим образом не повлияют на армяно-чешские дружеские отношения, и в ряде сфер Чехия может оказать Армении поддержку. В этом контексте он коснулся возможностей расширения сотрудничества между двумя странами в сфере образования. Штех заметил, что Чешская Республика будет рада принять лучших студентов из Армении для продолжения их обучения.

Председатель Сената с удовлетворением отметил, что в торговых отношениях между Чехией и Арменией были замечены определенные сдвиги. По словам Милана Штеха, Армения с политической точки зрения находится в сложном регионе, следовательно, Чехия всегда готова находиться в диалоге с РА.

В свою очередь Ара Баблоян отметил, что, будучи членом ЕАЭС Армении удалось убедить европейских партнеров в том, что отношения можно строить не по принципу "или-или", а по принципу "и-и".

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Штех отметил, что позиция Чехии в этом вопросе ясна, проблема должна быть решена мирным путем, за столом переговоров. По его словам вооружение той или иной стороны никоим образом не содействует разрешению данного конфликта.

В заключение встречи стороны с удовлетворением отметили, что двухсторонние отношения между странами продолжают углубляться и развиваться.