Четверг, 23 Августа 2018 16:55

АрмИнфо. На прошлой неделе в Казахстане прошла республиканская конференция педагогических работников «Человеческий капитал в условиях Четвертой промышленной революции», где были обсуждены реформы в сфере образования.

Основной целью этих реформ, как обозначил министр образования Республики Казахстан, Ерлан Сагадиев, является доведение уровня образования в Казахстане до тридцатки развитых стран.

Министром были озвучены нововведения и предлагаемые изменения в сфере образования, включая обновление программ обучения, повышение квалификации педагогов, улучшение оснащения школ, расширение сети дошкольных учреждений и другие важные меры.

Фокус Казахстана на повышение человеческого капитала отражает важный тренд современных экономик мира, где именно человеческий капитал - совокупность знаний, талантов, навыков и способностей людей, составляет основное богатство страны (68% в развитых странах, 41% в развивающихся).

Инвестиции в образование и развитие человеческого капитала могут существенно улучшить благосостояние страны и позволить Казахстану достигнуть своей стратегической цели – создание сильного государства, развитой экономики и вхождение в тридцатку самых развитых стран мира.

В недавнем докладе Всемирного Банка «Обучение для реализации образовательных перспектив», мы выделили ряд главных шагов на пути к улучшению качества образования – и мы рады, что реформы и шаги, которые были обсуждены в Астане отражают многие из предложенных ниже рекомендаций.

Инвестиции в дошкольное образование

Дети до 5 лет, не получающие полноценного питания, отстающие в росте, лишенные достаточного родительского внимания и стимулов к развитию, скорее всего, будут хуже учиться в школе и меньше зарабатывать, когда вырастут. Исследования показывают, что каждый дополнительный доллар, вложенный в повышение качества питания и уровня дошкольных программ, принесет национальной экономике от 6 до 17 долларов в будущем. Именно поэтому инвестиции в первые годы жизни ребенка – это самые экономически эффективные капиталовложения со стороны государства.

Роль учителей

Многочисленные исследования показывают, что самый важный фактор, определяющий результаты обучения, это качество учителей. Так, например, в США посчитали что замена учителя низкой квалификации на учителя квалификации среднего уровня приведет к повышению будущих доходов учащегося на 250 тысяч долларов в течение его жизни.

В большинстве стран Центральной Азии и в Казахстане в том числе, существует проблема с педагогическими кадрами. Из-за низкой зарплаты и небольших перспектив профессионального роста преподавание не считается желанной карьерой. Учителей готовят без учета их потребностей, равно как и потребностей экономики. В результате страдает качество преподавания и, следовательно, уровень подготовки учащихся. В странах региона необходимы более широкие реформы в сфере подготовки и повышения квалификации педагогов.

Необходимость системы оценки качества образования

Без участия в программах оценки результатов образования невозможно узнать дают ли средства, потраченные на образование ожидаемой отдачи. Национальные системы оценок качества образования в регионе и в Казахстане требуют дальнейшего совершенствования. Позитивным является тот факт, что Казахстан участвует в международных программах оценки, таких, как PISA, TIMMS и Международное исследование навыков взрослых (PIAAC).

Фокус на результаты

В Казахстане на образование расходуется около 13,8 % государственного бюджета (данные 2016 года), что в целом соответствует уровню затрат по странам ОЭСР. При этом, показатели результатов образования учащихся значительно ниже стран ОЭСР, что указывает на необходимость более эффективного использовании средств, потраченных на образование.

Опыт разных стран мира свидетельствуют о том, что стандарты образования можно существенно улучшить, если «образование для всех» становится национальным приоритетом. Один из таких примеров – Южная Корея. Из страны, разоренной войной, с крайне низким уровнем грамотности в 1950-х годах, к 1995 году Южная Корея превратилась в государство со всеобщим доступом к высококачественному среднему образованию. Сегодня корейская молодежь демонстрирует самые высокие показатели в международных системах оценки качества образования.

Экономики мира усиленно готовятся к грядущей глобальной цифровизации и роботизации, которые потребуют другие навыки и значительно более высокий уровень человеческого капитала. Активные реформы в Казахстане по улучшению качества образования свидетельствуют о том, что страна находится на правильном пути.

Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного Банка в Центральной Азии