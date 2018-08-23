Четверг, 23 Августа 2018 16:00

АрмИнфо. Для чего Казахстану необходимо участие в международных рейтингах по социально-экономическому развитию, рассказала директор Центра стратегических разработок АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из мировых барометров развития государства является уровень развития бизнеса. Поэтому при выяснении ситуации с социально-экономическим развитием страны интересуются мнением бизнесменов. В целом, зачем нам необходимы международные рейтинги, оценивающие уровень развития нашей страны?

Эти рейтинги показывают уровень нашего развития по сравнению с другими странами. Казахстан сразу же после объявления «Стратегии 2030» вступил в конкуренцию с другими государствами мира. Наша цель - довести уровень социально-экономического развития республики до уровня развитых государств», - сказала Бакытгуль Хамбар в ходе встречи с представителями бизнеса в столичном акимате.

По ее словам, международные рейтинги являются своего рода инструментом по привлечению инвестиций. «Для того, чтобы работать в другой стране мы сначала интересуемся уровнем коррупции в этом государстве. Эту информацию мы получаем как раз таки из международных рейтингов. Кроме того, без участия в них мы не сможем знать реальную объективную обстановку в стране. Поэтому нам необходимо это участие», - добавила Бакытгуль Хамбар.

Она также сообщила, что в глобальном рейтинге конкурентоспособности участвует 130 государств, а в рейтинге IMD, проводимом Международным институтом развития Лозанны (Швейцария) участвует всего лишь 60 стран. В рейтинге IMD на сегодня Казахстан занимает по эффективности работы Правительства 25 место, по фактору экономической работы - 40 место. По этим показателям можно судить о государственной политике, стратегическим направлениям развития. «Каждый год мы в среднем отправляем в Лозанну сведения по 700 отечественным предприятиям. Они напрямую направляют вопросы предприятиям без чьего-либо участия. Мы призываем наши предприятия принять активное участие в этом опросе. Так как благодаря вашим сведениям выясняется объективная ситуация по социально-экономическому развитию», - заключила Бакытгуль Хамбар.