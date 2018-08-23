Четверг, 23 Августа 2018 15:33

АрмИнфо. В Армении созданы беспрецедентные с 1995 года условия для проведения свободных и справедливых выборов. Об этом 23 августа на пресс-конференции в Ереване заявил лидер движения "Учредительный парламент", герой Карабахской войны Жирайр Сефилян.

Лидер УП констатировал, что переходное правительство не прибегло к радикальным мерам во время отстранения от власти прежнего режима, но хирургическое вмешательство всё же будет продиктовано временем. По его словам, сегодня перед Арменией стоят серьезные вызовы, что не означает возвращение на политическую арену страны прежних властей. "Их времена прошли. Прежние лица не смогут вернуться к власти, хотя, мы прекрасно понимаем, что они пытаются это сделать не по собственной воле, и знаем, кто их подталкивает к этому. Эта геополитическая сила должна понимать, что в Армении новые времена и сотрудничество с нашей страной возможно на равноправных условиях", - отметил Сефилян.

При этом, герой Карабахской войны подчеркнул, что он и создаваемая им партия "Сасна Црер" будут рядом с действующим премьер-министром

Николом Пашиняном и будут поддерживать его инициативы. "Нужно понимать, что провал Пашиняна - наш общий провал. Пути назад нет. И если мы сможем найти правильные пути участия на предстоящих внеочередных выборах в парламент Армении, то будет исключено возможное попадание в новое Национальное собрание представителей прежнего режима, так называемых контрреволюционеров. В новом парламенте должны быть патриоты, которые смогут вывести страну из глубоко кризиса, в котором она находится. Пашинян не говорит об этом, но Армения находится в тяжелом состоянии, она обнищала, и для того, чтобы поставить ее на ноги, нужна самоотверженная работа и патриотизм", - резюмировал Сефилян.