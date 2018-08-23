|В авиабазу Эребуни в Армении прибыло 25 выпускников из военных учебных заведений России
|Пашинян: проведение саммита Франкофонии - большая честь для Армении
|Адвокаты 2-го президента Армении Роберта Кочаряна готовят кассационную жалобу
|Министр обороны Армении провел переговоры с исполнительным директором "Тумо"
|Захарова: Москва, в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, продолжает усилия по урегулированию карабахского конфликта
|Масис Майлян наперекор Азербайджану вновь пригласил Альберта Вайлера в Арцах
|Комитет государственных доходов Армении и Министерство финансов Арцаха подписали соглашение о сотрудничестве
|Наира Зограбян и консул Норвегии обсудили отношения между Арменией и ЕС
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги амнистии накопленных штрафов-пени
|В Ереване находятся представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства
|Армянские налогоплательщики продолжат оплачивать расходы офиса Роберта Кочаряна
|АРФД Ливана готова оказать содействие правительству Армении
|В Армении наблюдается активность коклюша
|Ара Баблоян и председатель Сената Чехии обсудили перспективы сотрудничества
|Сефилян: В новом парламенте должны быть патриоты, которые смогут вывести страну из глубоко кризиса
|Пашинян проводил первую группу войск полиции на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
|Глава Минсельхоза Армении о готовности кабмина пойти на дополнительный попуск воды из озера Севан: Позвольте не отвечать на этот вопрос
|Степан Сафарян: Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван придаст армяно- немецким отношениям новый импульс
|Российские вертолетчики в рамках тактических учений отрабатывают навыки уничтожения условного противника
|Премьер: Если в Армении действительно имеется водная мафия, она должна в кратчайшие сроки капитулировать
|В Армении будет создана новая партия - "Сасна црер"
|Разменная монета или зачем Азербайджану ОДКБ
|В ЗАО <Армения - Международные аэропорты> опровергают: У Роберта Кочаряна нет и никогда не было доли в аэропорту <Звартноц>
|Главы МИД Руанды и Габона посетили Цицернакаберд
|DW: В ходе визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлеру Германии придется балансировать между интересами и ценностями
|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 23 августа
|Манэ Тандилян предлагает реформировать накопительную пенсионную систему в контексте решения демографических задач
|Мане Тандилян: В Армении не будет граждан, пенсии которых не хватает даже на продовольственную корзину
|Зограб Мнацаканян посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в связи с кончиной Кофи Аннана
|Тандилян: Планируем с 1 октября выплачивать пособие в размере 150 тыс за рождение второго ребенка
|В Армении по утрам временно будет отключаться трансляция цифровых телеканалов
|Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения"
|Министр образования и науки Армении недоумевает ажиотажем, сложившимся вокруг армяно-китайской школы
|Премьер: Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем
|Премьер-министр Армении: К любой критике необходимо подходить конструктивно
|Пашинян: В Армении никто не подвергается давлениям
|Грачья Ростомян: Япония намерена передать Армении 40 пожарно-спасательных машин
|С 25-26 августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
|Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем
|Эксперт: Если Роберт Кочарян хочет вернуться в политику, то пусть возвращается
|В Секретариате ОДКБ прошли консультации о правовом оформлении статуса наблюдателя при Организации
|Против брата Владимира Гаспаряна выдвинуто обвинение в угрозе убийством
|В Ереване 45-летний мужчина совершил суицид, бросившись с моста Победы
|Никол Пашинян: Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью
|Теван Погосян: Армении необходимо создать такую модель переходного правосудия, которая будет соответствовать первоочередным задачам страны
|Теван Погосян: Арцах может и должен вернуться за стол переговоров
|Российские пограничники задержали 5 граждан Афганистана, незаконно пересекших госграницу Армении по реке Аракс
|Политолог: армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно- российских отношений
|Эксперт: отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло
|Армянские эксперты убеждены: США с пониманием отнесутся к укреплению армяно- иранских отношений
|СМИ: Роберт Кочарян становится медиамагнатом?
|Бельгийская королевская семья находится в Армении с частным визитом
|В ДТП в Грузии пострадали граждане Армении
|Банк ВТБ (Армения) предлагает новые возможности дистанционных услуг
|Армения обсуждает возможности приобретения, ремонта и совершенствования автомобилей военного назначения
|"Электросети Армении" предупреждают об отключениях 22 августа
|МИД Азербайджана: Есть ожидания, что процесс скорейшего урегулирования карабахского конфликта активизируется
|Посол Армении в Украине подал в отставку
|Генпрокуратура РА вице-спикеру парламента: Мы имеем дело с исключительно разными, несовместимыми ситуациями
АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии отправки первой группы войск Полиции на боевое дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу.
"Принимаю участие в церемонии отправки на боевое дежурство на армяноазербайджанскую госграницу первой группы войск полиции Армении. С сегодняшнего дня, наши полицейские бок обок с нашими военнослужащими будут стоять на защите нашей границы и Родины. И сегодня мы пришли их проводить на службу", - заявил Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook.
Отметим, что сегодня первая группа войск полиции отправилась на боевое дежурство в Тавушскую область страны. Как сообщил начальник полиции РА Валерий Осипян, полицейские будут проходить боевое дежурство на территории РА. Дежурство будет длиться 14 дней. Полицейские будут получать дополнительное денежное довольстве за отправку на передовую.
|В авиабазу Эребуни в Армении прибыло 25 выпускников из военных учебных заведений России
|Пашинян: проведение саммита Франкофонии - большая честь для Армении
|Адвокаты 2-го президента Армении Роберта Кочаряна готовят кассационную жалобу
|Министр обороны Армении провел переговоры с исполнительным директором "Тумо"
|Захарова: Москва, в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, продолжает усилия по урегулированию карабахского конфликта
|Масис Майлян наперекор Азербайджану вновь пригласил Альберта Вайлера в Арцах
|Комитет государственных доходов Армении и Министерство финансов Арцаха подписали соглашение о сотрудничестве
|Наира Зограбян и консул Норвегии обсудили отношения между Арменией и ЕС
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги амнистии накопленных штрафов-пени
|В Ереване находятся представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства
|Армянские налогоплательщики продолжат оплачивать расходы офиса Роберта Кочаряна
|АРФД Ливана готова оказать содействие правительству Армении
|В Армении наблюдается активность коклюша
|Ара Баблоян и председатель Сената Чехии обсудили перспективы сотрудничества
|Сефилян: В новом парламенте должны быть патриоты, которые смогут вывести страну из глубоко кризиса
|Пашинян проводил первую группу войск полиции на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
|Глава Минсельхоза Армении о готовности кабмина пойти на дополнительный попуск воды из озера Севан: Позвольте не отвечать на этот вопрос
|Степан Сафарян: Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван придаст армяно- немецким отношениям новый импульс
|Российские вертолетчики в рамках тактических учений отрабатывают навыки уничтожения условного противника
|Премьер: Если в Армении действительно имеется водная мафия, она должна в кратчайшие сроки капитулировать
|В Армении будет создана новая партия - "Сасна црер"
|Разменная монета или зачем Азербайджану ОДКБ
|В ЗАО <Армения - Международные аэропорты> опровергают: У Роберта Кочаряна нет и никогда не было доли в аэропорту <Звартноц>
|Главы МИД Руанды и Габона посетили Цицернакаберд
|DW: В ходе визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлеру Германии придется балансировать между интересами и ценностями
|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 23 августа
|Манэ Тандилян предлагает реформировать накопительную пенсионную систему в контексте решения демографических задач
|Мане Тандилян: В Армении не будет граждан, пенсии которых не хватает даже на продовольственную корзину
|Зограб Мнацаканян посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в связи с кончиной Кофи Аннана
|Тандилян: Планируем с 1 октября выплачивать пособие в размере 150 тыс за рождение второго ребенка
|В Армении по утрам временно будет отключаться трансляция цифровых телеканалов
|Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения"
|Министр образования и науки Армении недоумевает ажиотажем, сложившимся вокруг армяно-китайской школы
|Премьер: Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем
|Премьер-министр Армении: К любой критике необходимо подходить конструктивно
|Пашинян: В Армении никто не подвергается давлениям
|Грачья Ростомян: Япония намерена передать Армении 40 пожарно-спасательных машин
|С 25-26 августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
|Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем
|Эксперт: Если Роберт Кочарян хочет вернуться в политику, то пусть возвращается
|В Секретариате ОДКБ прошли консультации о правовом оформлении статуса наблюдателя при Организации
|Против брата Владимира Гаспаряна выдвинуто обвинение в угрозе убийством
|В Ереване 45-летний мужчина совершил суицид, бросившись с моста Победы
|Никол Пашинян: Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью
|Теван Погосян: Армении необходимо создать такую модель переходного правосудия, которая будет соответствовать первоочередным задачам страны
|Теван Погосян: Арцах может и должен вернуться за стол переговоров
|Российские пограничники задержали 5 граждан Афганистана, незаконно пересекших госграницу Армении по реке Аракс
|Политолог: армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно- российских отношений
|Эксперт: отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло
|Армянские эксперты убеждены: США с пониманием отнесутся к укреплению армяно- иранских отношений
|СМИ: Роберт Кочарян становится медиамагнатом?
|Бельгийская королевская семья находится в Армении с частным визитом
|В ДТП в Грузии пострадали граждане Армении
|Банк ВТБ (Армения) предлагает новые возможности дистанционных услуг
|Армения обсуждает возможности приобретения, ремонта и совершенствования автомобилей военного назначения
|"Электросети Армении" предупреждают об отключениях 22 августа
|МИД Азербайджана: Есть ожидания, что процесс скорейшего урегулирования карабахского конфликта активизируется
|Посол Армении в Украине подал в отставку
|Генпрокуратура РА вице-спикеру парламента: Мы имеем дело с исключительно разными, несовместимыми ситуациями
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
|Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян