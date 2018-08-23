Четверг, 23 Августа 2018 15:25

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии отправки первой группы войск Полиции на боевое дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу.

"Принимаю участие в церемонии отправки на боевое дежурство на армяно­азербайджанскую госграницу первой группы войск полиции Армении. С сегодняшнего дня, наши полицейские бок обок с нашими военнослужащими будут стоять на защите нашей границы и Родины. И сегодня мы пришли их проводить на службу", - заявил Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook.

Отметим, что сегодня первая группа войск полиции отправилась на боевое дежурство в Тавушскую область страны. Как сообщил начальник полиции РА Валерий Осипян, полицейские будут проходить боевое дежурство на территории РА. Дежурство будет длиться 14 дней. Полицейские будут получать дополнительное денежное довольстве за отправку на передовую.