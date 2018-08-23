Четверг, 23 Августа 2018 15:25

АрмИнфо. "Позвольте не отвечать на этот вопрос", - заявил министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян 23-го августа в беседе с журналистами на вопрос о том, что нынешние власти в бытность своей оппозиционной деятельности критиковали прежний кабмин за попуски воды из Севана, а придя к власти делает то же самое.

Как указал глава Минсельхоза, нынешний кабмин "не повторяет опыт прежнего" и не "превзошла" его в дополнительном водозаборе. "В прошлом году речь шла о дополнительном попуске в 100 млн кубометров, а в этом идет речь лишь о 40 млн", - подчеркнул он, добавив, что из года в год спрос на воду увеличивается, предложение - сокращается, и есть необходимость в организации эффективной сборки воды путем строительства новых водохранилищ. "На сегодня в водохранилищах скапливается около 2 млрд куб.м воды, столько же используется, выливается в реку Аракс и идет к не очень дружелюбным соседям - Турцию, Нахичевань>,- пояснил Хачатрян.

Отметим, что сегодня, 23 августа Правительство Армении одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об утверждении ежегодных мероприятий и комплексных программ по восстановлению, охране, репродукции и использованию экосистемы озера Севан. Проект предусматривает увеличить попуски воды из озера со 170 млн кубометров воды в 2018 г до 210 млн кубометров. В начале обсуждения премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что вопрос один из самых проблемных, и решению предшествовали полуторамесячные обсуждения. <Обсуждения были бурными, и по их итогам стало ясно, что есть реальные риски создания тупиковой ситуации для сельского хозяйства>, - отметил Пашинян, добавив, что ситуация тупиковая и для властей. <К сожалению, деятельность системы орошения вызывает множество вопросов, и мы обязательно должны дать ответы на эти вопросы. Необходимо понять, насколько соответствуют действительности утверждения о наличии, как любит выражаться пресса, <водной мафии>. Если это так, то однозначно, что она должна как можно скорее капитулировать>, - заявил он.

Тем временем, 2-го августа в беседе с журналистами министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян заявлял, что вместо дополнительного попуска воды из Севана, резоннее воспользоваться глубинными скважинами. "В прошлом году, как напомнил он, был осуществлен дополнительный попуск воды из озера Севан, полученные за это деньги пошли во внебюджетный счет. Если использовать эти деньги на бурение скважин, как считает Хачатрян, это будет правильнее, как для Севана, так и для сельского хозяйства Армении>, - указал он.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило закон об увеличении объемов попуска воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для данного решения послужил факт недостаточной заполненностью водных бассейнов страны. Не менее серьезный вред окружающей среде и водным ресурсам страны, по убеждению экологов, наносят рыбоводческие хозяйства.

Вместе с тем, как сообщала эколог, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян, правительство Армении каждый год просит увеличить попуски, аргументируя это дефицитом оросительной воды, на деле же лишь около 25% воды из Севана доходят до фермеров, остальные 70% - теряются. Таким образом, несмотря на то, что Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания, закон был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан.

Авторы закона заверяли, что дополнительные попуски воды на 100 млн куб/м, по расчетам, могут привести к понижению уровня озера на 8 см, в случае которого даже по сравнению с тем же днем прошлого года будет обеспечена высокая отметка уровня воды озера Севан на 10 см (18-8). Согласно официальным данным, водозобор, в 2017 году, в целом, составил 266.757 млн куб/м воды, вместо предусмотренных 270 млн куб/м. В результате, уже в начале нынешнего сезона отпусков, экологи начали сигнализировать о проблеме обрастания Севана водорослями, что по мнению экспертов, обусловлено не только высоким температурным фоном, скудными осадками, сбросом крайне загрязненных вод в бассейны страны и отсутствием водоочистительных станций, но и прошлогодним дополнительным попуском воды.