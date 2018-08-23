Четверг, 23 Августа 2018 14:38

АрмИнфо.Армяно-немецкие отношения имеют большой потенциал для развития. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению придаст данным отношениям новый импульс. Об этом 23 августа на пресс-конференции в Ереване заявил основатель Армянского института международных отношений и безопасности, политолог Степан Сафарян.

Политолог подчеркнул, что в последнее время отношения Армении и Германии углубились, однако, они развиты не настолько, как например отношения Армении с Францией и рядом других европейских стран. "Этот региональный визит, безусловно, связан с рядом задач во внешней политике, которые ставит перед собой Германия, одной из них является желания Берлина углубить и расширить свое влияние на Южном Кавказе. Важным для Армении фактом, является то обстоятельство, что Меркель посетит Ереван после признания Геноцида Армян Бундестагом Германии",

- завил Сафарян, подчеркнув, что в ходе своего визита Меркель посетит также мемориальный комплекс Цицернакаберд.

Также политолог отметил, что в ходе подготовки к данному визиту между Германией и Азербайджаном возникли определенные противоречия.

В частности, дело заключалось в том, что один из членов делегации депутат Бундестага ФРГ от "Христианско- демократического союза" Альберт Вайлер, который является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья, был включен в черный список Азербайджана, за то, что последний в 2014 и 2016 году посещал Арцах. "Вайлеру отказали во въезде в Азербайджан, однако, заметив, что если последний попросит прощения, то сможет посетить Баку. Естественно, ни о каких извинениях не было и речи. Более того, Меркель обещала поднять данный вопрос в ходе своего визита в Азербайджан", - заявил Сафарян, отметив, что охлаждение отношений между Германией и Турцией, а также, последний конфликт Берлина с Баку может сыграть на руку Армении. "В подобной ситуации у нас есть все шансы для развития отношений между Ереваном и Берлином", - подчеркнул эксперт.

Сафарян заметил, что в ходе визита Меркель в Ереван будут обсуждены вопросы, связанные с Соглашением о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией, углубление отношений между Ереваном и Берлином, возможности упрощения визового режима для въезда граждан РА в ЕС, а также, одной из главных тем станет обсуждение нагорно-карабахского вопроса. "Канцлер Германии не раз отмечала, что карабахский вопрос должен быть решен исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. Более того, Меркель также отмечала, что безопасность и стабильность в регионе имеет очень важное значение. Правительство Германии, безусловно, понимает, что после апрельской четырехдневной войны отношения между Ереваном и Баку сильно накалились. Думаю, нагорно-карабахский вопрос станет одной из тем, стоящих на повестке дня", - подчеркнул политолог. Также эксперт заявил, что перед такими странами, как Германия никогда не стоит вопрос с кем ей предпочтительнее развивать отношения - с Арменией или с Азербайджаном. "Для каждой страны главным являются ее личные интересы. Поэтому Германия будет развивать свои отношения, как с Ереваном, так и с Баку, в такой степени, в какой ей будет выгодно", - заключил эксперт.

Отметим, что в рамках своего регионального визита на Южный Кавказ канцлер Германии Ангела Меркель посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Меркель прибудет в Ереван 24 августа. В ходе ее визита в Ереван запланированы переговоры Меркель с президентом РА Арменом Саркисяном и премьером Николом Пашиняном. Источник в правительстве ФРГ сказал, что после того, как Пашинян возглавил правительство в результате масштабных манифестаций, в отношениях между государствами наблюдается "положительная повестка". "С нашей точки зрения, сейчас хороший момент посетить эту страну", - отметили в Берлине. Меркель также встретится с Католикосом всех армян Гарегином Вторым и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд.