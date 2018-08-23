Четверг, 23 Августа 2018 14:36

АрмИнфо. Молодые летчики вертолетной эскадрильи российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений в горах республики выполняют задачи по огневому поражению условного противника.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, экипажи вертолетов выполняют электронные стрельбы из штатного авиационного вооружения и условное бомбометание по наземным объектам условного противника в дневное и ночное время суток на высокогорных полигонах <Камхуд> и <Алагяз>.

В ходе проводимых тактических учений с мотострелковыми подразделениями молодые летчики армейской авиации отрабатывают элементы простого и сложного пилотирования в горно-скалистой местности, тактические маневры с наведением ракетного и пушечного вооружения на наземные цели, а также выполняют задачи по сопровождению и прикрытию военных колонн и высадке тактических десантов. К полетам молодых вертолетчиков и бортмехаников в сложных метеоусловиях в горах Закавказья, под руководством опытных высококвалифицированных инструкторов, привлечено более 100 военнослужащих летного и наземного состава и 50 единиц военной техники, в том числе ударные Ми-24П и военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ.