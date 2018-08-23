Четверг, 23 Августа 2018 14:35

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 23 августа одобрило поправки в законе "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан". По словам министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артура Григоряна, законопроектом, который в установленном порядке будет направлен в Национальное Собрание и рассмотрен на внеочередном заседании парламента 28 августа, предусмотрено увеличить забор воды из озера Севан с нынешних 170 млн до 210 млн куб м. Это, по словам министра, необходимо для обеспечения фермеров достаточными объемами оросительной воды.

Он также сообщил, что ЗАО "Международная энергетическая корпорация", использующая воды озера в качестве топлива для Севан-Разданского каскада ГЭС, а также ЗАО "Электрические сети Армении, обязуются всю свою выручку, полученную от использования дополнительных 40 млн куб.м воды, направить во внебюджетный фонд правительства. В прошлом году, продолжил министр, из озера было выпущено дополнительно 100 млн куб.м воды, что позволило аккумулировать во внебюджетном фонде 1,6 млрд драмов. Эти средства, отметил министр, предлагается направить на решение экологических проблем Севана, в том числе, на строительство новых водоочистительных станций. Артур Григорян сообщил также, что с 1 апреля 2019 года озеро по отремонтированному тоннелю Арпа-Севан ежегодно начнет получать 250 млн куб.м воды, тем самым, покрыв попуски воды в 2017-2018г.г. Между тем, как отметил премьер-министр РА Никол Пашинян, сегодняшнее решение члены правительства принимают с тяжелым сердцем, дабы не навредить сельчанам.

Он подчеркнул, что обсуждаемый вопрос - один из самых проблем, его решению предшествовали полуторамесячные обсуждения. "Обсуждения были бурными, и по их итогам стало ясно, что есть риски создания тупиковой ситуации для сельского хозяйства", - отметил глава армянского правительства, добавив, что ситуация тупиковая и для властей. "Деятельность системы орошения вызывает множество вопросов, и необходимо понять, соответствуют ли утверждения о наличии водной мафии. Если это так, то она должна как можно быстрее капитулировать", - заявил Никол Пашинян. Он призвал также не относиться к Севану, как к водной таре, а искать иные возможности, в связи с чем будет создана оперативная группа. Премьер также поручил изучить ситуацию в рыбоводческих хозяйствах, использующих огромные объемы воды, особенно, с артезианских скважин, а также выявить "теневые сады", о которых много говорится.

В свою очередь, министр охраны природы Эрик Григорян отметил, что водный потенциал Армении составляет 7 млрд куб.м, из которых необходимо порядка 2 млрд куб м воды. В этом плане, Григорян видит решение вопроса в эффективном управлении водными ресурсами страны. Ранее председатель общественной организации "Ассоциация во имя устойчивого развития" Карине Даниелян отмечала, что сегодняшнее состояние озера Севан не является случайностью. "Я это воспринимаю, как крик озера о помощи. Мы годами бьем тревогу: если продолжим так относиться к Севану, вместо озера у нас будет болото, а вода не будет пригодна даже для орошения. Сейчас мы столкнулись с этой проблемой. Цветение воды - результат активного размножения сине-зеленых водорослей - показатель того, что озеро активно приближается к заболачиванию. В той части воды, где происходит активное цветение, также присутствуют ядовитые вещества", - отмечала она. Эколог указала, что с процессом цветения озеро Севан сталкивается с 1964 года, раз в 2-3 года, но никогда масштабы не были такими, как сейчас. Карине Даниелян объяснила, что цветение в озере обусловлено несколькими факторами: биологическими, отсутствием станций физико­химической очистки воды, эти станции вышли из строя после распада СССР, а также снижением уровня воды в озере и высокой температурой воздуха. "Ежегодно мы поднимаем вопрос о недопустимости решения ирригационных проблем за счет попусков воды из озера Севан. Если мы потеряем Севан, то потеряем и Армению", - добавила К. Даниелян.