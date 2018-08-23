Четверг, 23 Августа 2018 14:21

АрмИнфо. Движение "Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" заявили о создании партии "Сасна црер". Об этом 23 августа на пресс-конференции в Ереване заявил член группы "Сасна црер", член "Учредительного парламента " Варужан Аветисян.

По его словам, новосозданная партия будет руководствоваться политической культурой справедливости и света, будет продвигать императив дня по исключению внешнего вмешательства в дела страны. При этом он добавил, что новая партия не будет правопреемницей вооруженной группы "Сасна Црер", а последняя, после того, как все ее члены окажутся на свободе, будет распущена. В этом контексте Аветисян напомнил, что в заключении продолжают оставаться три члена группы - Павел Манукян, Армен Билян и Смбат Барсегян.

При этом, Аветисян подчеркнул, что решение существующих проблем создаваемая ими партия видит в осуществлении коренных шагов по достижению подлинной суверенности государства посредством переходного этапа. "Прежде всего, государство должно вместо прежнего режима колониально-диктаторского комплекса управления заменено на комплекс, присущий для режима переходной демократии", - отметил Аветисян.

При этом он затруднился сказать, кто возглавит партию, отметив, что это будет решено после того, как партия будет полностью сформирована. Он также выразил убеждение, что у партии будут сотни и тысячи сподвижников, и они будут второй по величине партией в стране, однако в ее ряды будут приниматься только авангардисты.