Четверг, 23 Августа 2018 13:38

АрмИнфо.Организация Договора о коллективной безопасности в будущем может пополниться еще одним участником. Так, по крайней мере, считают в некоторых политических кругах Азербайджана. На днях председатель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества, председатель комитета по правовым вопросам и госстроительству Милли Меджлиса (парламента) этой страны Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Учитывая специфику политической системы в соседней стране, упрекнуть азербайджанских депутатов в самоуправстве вряд ли следует. Наоборот, можно предположить, что данное заявление депутата в качестве «пробного шара» было санкционировано «сверху».

Тема вступления Азербайджана в ОДКБ обсуждается впервые за последние годы. Есть несколько причин, по которым Баку сейчас решил выступить со столь «оригинальной» идеей. Конечно, одно дело говорить, другое – предпринять реальные шаги в этом направлении.

Нам же сейчас интересны мотивы, по которым тему вступления в организацию начали «разжевывать» на Апшероне.

В первую очередь, это нынешний этап некоторой, если можно так сказать с натяжкой, неопределенности в армяно-российских отношениях в связи с уголовным делом в отношении генерального секретаря организации, гражданина Армении Юрия Хачатурова, возбужденным на родине. В Баку не могли не воспользоваться ситуацией и не попытаться набить себе цену в глазах Москвы, подойдя к вопросу с толикой привычной для себя политики шантажа. Ведь в разное время и на различных площадках Азербайджан давал понять, что своим участием в инициированных Москвой интеграционных процессах будет обуславливать качественными подвижками на переговорах по Карабаху. Иначе говоря, в Баку рассчитывают, что Москва окажет давление на Армению в карабахском вопросе с целью уступок в Карабахе. Взамен Азербайджан вступит в ЕАЭС, а в рассматриваемом нами случае – и ОДКБ.

Россия продолжает играть ключевую роль на Южном Кавказе, являясь фактическим гарантом стабильности в регионе. Это дает некоторый повод Азербайджану обвинить Москву в попытках сохранить статус-кво в Карабахе. На этом фоне разговоры об ОДКБ смахивают на попытку переубедить Москву пойти на действия по выходу из этого статус-кво.

На деле же преград на пути вступления Азербайджан в эту организацию куда больше, чем предпосылок. ОДКБ – это определенный набор военных стандартов, принципов, схем взаимодействия. Готов ли Азербайджан, тесно завязанный на Турцию в плане военного строительства, - столь быстро переключиться на стандарты ОДКБ.

Дальше, как отреагирует Армения? Последняя, учитывая жесткую конфронтацию с Баку, вряд ли согласится с его участием в этой структуре. Да и философия ОДКБ сама по себе уже исключает нахождение в ней двух враждующих стран.

Теоретически можно предположить, что организация эта вкупе с экономическим измерением – ЕАЭС, - могла бы послужить хорошей площадкой для решения карабахской проблемы.

Но следует учесть и достаточно тесные экономические связи Азербайджана с Западом. Вашингтон и Брюссель рассматривает Баку как один из альтернативных России источников углеводородов. И строящийся Южный газовый коридор лишь подкрепляет этот статус прикаспийской республики. Вступление в ОДКБ может серьезно подпортить имидж Азербайджана в глазах европейцев и американцев, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, на данном этапе резких движений бакинское руководство предпочтет не делать. Это, однако, с точки зрения азербайджанского руководства не отменяет необходимости периодически зондировать почву и выступать с новыми «оригинальными» идеями.

Саргис Тертерян