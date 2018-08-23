Четверг, 23 Августа 2018 13:15

АрмИнфо. Ввиду того, что в последнее время в отечественных СМИ публиковалась информация касательно второго президента Армении Роберта Кочаряна, который якобы имеет долю в аэропорту, ЗАО <Армения - Международные аэропорты> выступила со следующим заявлением: <У второго президента Армении Роберта Кочаряна нет и никогда не было доли в аэропорту <Звартноц>. ЗАО <Армения - Международные аэропорты> - это открытая и прозрачная компания, которая вложила сотни миллионов долларов в экономику Армении, что способствовало устойчивому развитию страны за последние два десятилетия>.

В сообщении также отмечается, что компания готова предоставить для проведения детального аудита свои бухгалтерскую документацию и записи.

Отметим, что аэропорт "Звартноц" ЗАО "Армения - Международные аэропорты" принадлежит гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнeкяну на основе 30-летнего соглашения о концессионном управлении, подписанного с армянским правительством в 2001 году.