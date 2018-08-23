Четверг, 23 Августа 2018 12:07

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с главой внешнеполитического ведомства Руанды Луиз Мушикивабо, ее в качестве представителя Африканского союза сопровождал министр иностранных дел Габона, министр Франкофонии и региональной интеграции Режи Имонгол.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян подчеркнул важность визита своих коллег в Армению с точки зрения первого высокопоставленного визита представителей этих двух стран в Ереван.

Армянский министр рассказал о политической заинтересованности властей страны еще большему расширению всестороннее взаимодействие с Африканским континентом.

Глава МИД Армении и Руанды высоко оценили эффективное взаимодействие, сложившее между странами на международной площадке, подчеркнув важность осуществления совместных шагов по продвижению двусторонней повестки.

Мнацаканян рассказал о ходе подготовки к саммиту Франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре текущего года, подчеркнув, что для Армении большая честь провести саммит, в тоже время это большая ответственность, и армянская сторона со всей серьезностью подошла к тому, чтобы провести мероприятие на самом высоком уровне. По его словам, Армения высоко ценит роли МОФ, в качестве эффективной площадки для диалога и обмена мнениями, и являясь активным членом организации привержена ее целям и принципам.

Мнацаканян рассказал о международных усилиях Еревана по предупреждению геноцида и преступлений против человечности, отметив важность взаимодействия Армении и Руанды поэтому вопросы. По словам армянского министра, Еревана предпринимает инициативы в вышеуказанном направлении в качестве ответственного члена международного сообщества.

В рамках визита, главы МИД Руанды и Габона посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян Цицернакаберд, и отдали дань уважения памяти святых мучеников. Они также оставили записи в Памятной книге музея-института Геноцида армян.